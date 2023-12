Guardiola ha scelto un ampio turnover nell'ultima gara della fase a gironi di Champions. Il Manchester City si è già qualificato agli ottavi da primo nel suo gruppo, e allora contro la Stella Rossa semaforo verde per i tanti giovani: in vetrina anche Oscar Bobb, classe 2003 che dalla trequarti in su può giocare ovunque e stasera è stato schierato unico attaccante nel 4-2-3-1 dei Citizens.



RETROSCENA LAZIO - Sul norvegese in estate aveva messo gli occhi la Lazio: ultimo giorno di mercato, sfumato per diversi motivi Mason Greenwood - svincolato dal Manchester United e oggi al Getafe - era spuntato il nome di Bobb. Un'idea che alla fine è rimasta tale: un po' perché la Lazio non ha mai fatto un tentativo concreto, un po' perché il City non voleva privarsi di uno dei talenti cresciuti nell'Academy. Il piano è sempre stato quello di farlo crescere in prima squadra dandogli spazio in occasioni come quelle di stasera, e lui ha risposto presente.