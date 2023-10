Il Milan vola a Parigi, per la terza giornata dei gironi di Champions League, e sfida il PSG in un match cruciale per entrambe le formazioni. I rossoneri cercheranno di confermare la tradizione favorevole con i parigini visto che, in 4 confronti diretti, hanno centrato due pareggi e altrettante vittorie: a ciò si aggiunge che Luis Enrique, tecnico del PSG, ha sempre perso nei due precedenti con il Milan. Statistiche favorevoli che, però, non servono a riequilibrare la sfida perché gli esperti Sisal vedono Mbappé e compagni favoriti a 1,75 contro il 4,50 del Milan mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Sarà anche una sfida a distanza tra i due portieri, Maignan da un lato e Donnarumma dall’altro che sfidano il loro passato: nessuno dei due dovrebbe uscire imbattuto visto che il Goal, a 1,62, si fa preferire al No Goal, offerto a 2,10. A proposito di reti: il PSG ha segnato, in Champions, solo nella ripresa, il Milan cerca la prima marcatura. È molto probabile che il secondo tempo sia la frazione con più reti vista la quota di 2,00. Occhio poi ai cartellini visto che in Europa gli arbitri sono decisamente più fiscali: un’espulsione si gioca a 4,25. Detto dei portieri, ecco che va in scena la sfida tra bomber. Da un lato, per il PSG, Kylian Mbappé, pronto a prendersi la scena come primo marcatore a 4,15. In casa Milan ci si affida a Olivier Giroud, 4 reti ai parigini nella sua carriera: il quinto sigillo è in quota a 4,00. La notte di Champions League regala però anche un Feyenoord-Lazio altrettanto decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi. Le due formazioni si incrociano per la quinta volta con un bilancio leggermente favorevole ai ragazzi di Slot ma con i biancocelesti decisi a rimettere tutto in parità. Gli esperti Sisal ritengono favoriti i campioni d’Olanda a 1,85 con il pareggio e la vittoria della Lazio appaiati in quota a 3,75. Ci si attende una partita divertente al de Kuip tanto che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 1,83, è nelle corde del match. Occhio poi al Ribaltone, dato a 6,25, visto che né Feyenoord né Lazio tendono ad arrendersi. Ciro Immobile, a 3,25, e Valentín Castellanos, a 3,50, sono in lizza per guidare l’attacco ma Sarri conta molto anche su Pedro, match winner contro il Celtic: la rete dello spagnolo è in quota a 6,00. I padroni di casa si affidano invece a Santiago Giménez, in gol a 2,25, sebbene in non perfette condizioni fisiche, e a Igor Paixão: un gol o un assist del brasiliano sono offerti a 2,05.