L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede il Milan impegnato in trasferta contro il Newcastle, con l’unico obiettivo di vincere per sperare in una qualificazione agli ottavi che però dipende anche dal risultato di Borussia Dortmund-PSG. Secondo i betting analyst, però, agli uomini di Stefano Pioli servirà un’impresa: il «2», infatti, si gioca rispettivamente a 3,88 e 3,90, contro il segno «1» che vale tra 1,83 e 1,88 volte la posta; tra 3,70 e 3,90, infine, il pareggio. Il Milan, infatti, oltre a una prima parte di stagione decisamente non entusiasmante, deve far fronte al tabù delle sfide in trasferta contro le inglesi, in cui ha ottenuto una sola vittoria negli ultimi 21 incontri nelle massime competizioni europee. L’andata terminò con un pareggio senza reti, nonostante i 25 tiri dei rossoneri, ma in questa occasione si pronostica una partita ricca di gol: l’Over, infatti, prevale nettamente sull’Under, rispettivamente a 1,70 e 2,03, così come il Goal, a 1,65, è in vantaggio sul No Goal, a 2,11. Tra i marcatori, occhi puntati su Alexander Isak, a 2,25, e Callum Wilson, a 2,35, mentre il Milan si affida al solito Olivier Giroud, in gol a 3,75, e al rientrante Rafael Leao, a 4,50.