Serviva una prestazione d’autore dopo il capolavoro messo in piedi nell’esordio contro il Liverpool e il Napoli di Luciano Spalletti ha risposto ancora presente. I partenopei, nell'insidiosa trasferta di Ibrox, rifilano tre gol ai Glasgow Rangers e consolidano il primo posto nel girone A dopo le prime due giornate di Champions League. Un piazzamento che il club campano spera di conservare fino alla fine, eventualità possibile per gli esperti di, che vedono il Napoli, a 2,25, sempre più vicino al Liverpool, offerto a 2, e capace di acciuffare solo nel finale la vittoria ad Anfield contro l’Ajax, terzo incomodo del raggruppamento, proposto a 6 volte la posta. Chiudono lontanissimi, in quota a 25, proprio i Rangers, ultimi in classifica a quota 0 punti con già 7 gol subiti e zero fatti.