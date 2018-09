La sorte non è stata benevola nemmeno con il Napoli che, nel Gruppo C, dovrà lottare per la qualificazione insieme a Psg, Liverpool e Stella Rossa. Gli azzurri cominciano proprio con la Stella Rossa, sulla carta la squadra più debole. Giocare a Belgrado non è mai una passeggiata, ma vincere sarebbe un ottimo inizio, fondamentale vista la sfida tra Reds e parigini. Il Napoli in trasferta è sempre un’incognita, ma la differenza tecnica dovrebbe risultare decisiva: i bookie infatti danno ampia fiducia agli uomini di Ancelotti, favoritissimi a 1.43. La vittoria dei padroni di casa pagherebbe ben 8 volte la posta, il segno X è a 4.40. Nettamente schierati con il Napoli gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul successo degli azzurri. La qualificazione però, è tutta in salita: uscire nella fase a Gironi è un’opzione a 1.60, per la qualificazione si sale a 2.30. Favoritissima invece l’accoppiata vincente Psg – Liverpool, a 1.57.