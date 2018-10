Il momentaneo primo posto nel gruppo C ha spiazzato i bookmaker, ma per il Napoli la strada verso gli ottavi di Champions League è ancora lunga. Le valutazioni dei traders all’indomani della vittoria sul Liverpool promuovono gli azzurri, che avanzano nelle scommesse sulla qualificazione: rispetto al 2,35 offerto subito dopo i sorteggi, la squadra di Ancelotti si è portata a 1,85. Il passo in avanti è evidente, tuttavia Liverpool e Paris Saint Germain rimangono leggermente in vantaggio, visto che per entrambe l’offerta per il passaggio agli ottavi è a 1,33. Sul tabellone del vincente gruppo, invece, la squadra di Ancelotti è passata da 10,00 a 4,50; anche in questo caso davanti ai partenopei resistono i francesi e i Reds, dati tutti e due a 2,25.