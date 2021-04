Secondo molti è la finale anticipata della Champions League. La semifinale tra PSG e Manchester City è non solo lo scontro tra alcuni dei maggiori talenti calcistici del pianeta, da Neymar a De Bruyne da Di Maria a Foden senza contare Mbappé ancora in dubbio per la sfida, ma anche quello tra due delle proprietà più potenti, e ricche, in circolazione. Una sfida che promette scintille e che vede, secondo gli esperti, i Citizens favoriti per la gara di andata al Parco dei Principi a 2,15 contro il 3,20 dei padroni di casa mentre si sale leggermente per il pareggio dato a 3,75. I ragazzi di Guardiola, che sogna di alzare nuovamente il massimo trofeo europeo dopo 10 anni, sono avanti rispetto ai transalpini per il passaggio del turno, dato a 1,62 rispetto al 2,30 della formazione di Pochettino. PSG e City si incrociano per la quarta volta in Europa con un bilancio, una vittoria e due pareggi, che sorride a De Bruyne e compagni. Nella competizione le due squadre hanno trovato la rete in 18 delle 20 gare complessive disputate segnando, in totale, ben 47 reti: di conseguenza l’Over, a 1,62, si fa preferire all’Under, dato a 2,20. Nell’ultimo incrocio in Francia, 5 stagioni fa nei quarti di finale di Champions, la gara si concluse con uno spettacolare 2-2: lo stesso risultato domani sera si gioca a 12,50. Le rose delle due formazioni sono talmente ricche di talento che indicare dei protagonisti sarebbe davvero complesso ma, se sarà in campo, è impossibile non considerare Kylian Mbappé. Il fenomeno francese, che deve ancora rinnovare con i parigini i quali iniziano a temere di poterlo perdere, vuole non solo la Champions League ma anche lo scettro di cannoniere del torneo attualmente nella mani di Haaland: 10 reti per il norvegese del Dortmund, 8 per il numero 7 del PSG. Così una doppietta nella sfida di domani sera, per gli esperti, che porterebbe Mbappé in vetta tra i bomber, si gioca a 8,25. In casa City, Aguero e Gabriel Jesus sono le punte di diamante dell’attacco di Guardiola ma è Kevin De Bruyne l’uomo che la difesa del PSG deve tenere d’occhio per due motivi: il primo perché fu lui ad andare a segno nel doppio confronto del 2016 e secondo perché, in stagione, ha al suo attivo 8 reti e ben 17 assist. L’olandese si candida dunque a grande protagonista: così una sua marcatura o un suo passaggio vincente al Parco dei Principi è in quota a 2,00.