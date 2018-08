Tutto pronto per il sorteggio dei giorni di Champions League che questo pomeriggio alle 18 prenderà il via nel Grimaldi Forum diLe palline e le urne sono già state preparate e anche l'ex stella diche sarà chiamato ad estrarre gli accoppiamenti, è sbarcato ieri a Milano ed è in viaggio verso il Principato.) e sono ricche di insidie per le 4 formazioni italiane impegnate.Aspettando le 18 abbiamo provato a giocare con gli accoppiamenti (grazie a draw inker fun) e questo è stato il risultato del nostro sorteggio.Girone di ferro percon PSG, Porto e Valencia. Insidia Tottenham per lacapitata con PSV e Stella Rossa. Lapesca il Real Madrid e oltre al CSKA Mosca c'è l'insidia Hoffenheim in quarta fascia. Più fortunato ilche pesca la Lokomotiv Mosca, testa di serie sulla carta più abbordabile, insieme a Schalke 04 e Galatasaray.Ecco tutto il sorteggio e gli accoppiamenti finali nel nostro video. E voi? Quali sono le vostre previsioni?