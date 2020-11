Giornata di grandi sfide per le italiane impegnate in Champions League, l’Inter ospita il Real Madrid mentre l’Atalanta affronta il Liverpool. La squadra di Conte, ultima nel Gruppo B, deve vincere per sperare di qualificarsi agli ottavi. I nerazzurri non hanno ancora ottenuto un successo (2 pareggi e 1 sconfitta) e all'andata sono stati sconfitti proprio dai Blancos, che ora arrivano a San Siro senza diversi giocatori importanti. Secondo gli esperti, si legge in una nota, l’Inter può riuscire nell’impresa, il successo è infatti a 2.10, anche il Real però non ha alternative alla vittoria, data a 3.20, il pareggio è a 3.80. Anche gli scommettitori danno fiducia alla squadra di Conte, il 77% ha puntato sul segno 1, solo il 16% crede nella vittoria madrilena. La classifica non è confortante per i nerazzurri, ma tutto è ancora da decidere in un girone incertissimo, basta dare un’occhiata alle quote sulla qualificazione: comanda il Real, a 1.25, il passaggio agli ottavi del Borussia Monchengladbach è a 1.65, si sale a 2.00 per quello dell’Inter, mentre lo Shakhtar Donetsk ha meno chance di tutti, a 4.00.

Gara da non perdere quella all’Anfield Road tra Liverpool e Atalanta, con i nerazzurri che si giocano una buona fetta di qualificazione. Percorso perfetto fin qui quello dei Reds, con tre vittorie in altrettante partite, tra cui spicca il 5 a 0 rifilato a Bergamo proprio alla Dea, 8 gol fatti e 0 subiti. La missione non è dunque delle più semplici per l’Atalanta, tanto più che i nerazzurri non stanno attraversando un buon momento di forma, hanno infatti vinto solo una delle ultime sei partite tra campionato e Champions e sono reduci da uno scarso pareggio contro la neo promossa Spezia. Il pronostico favorisce dunque gli uomini di Klopp, 1.67, l’impresa della Dea all’Anfield Road vale 4.50, il segno X è a 4.25. 9 scommettitori su 10 hanno puntato sulla vittoria del Liverpool. Brutte notizie per Gasperini, tra i Reds infatti si appresta a tornare in campo Salah – tornato negativo al Covid – e la sua rete è la più probabile, a 1.75. I piani dell’Atalanta di qualificarsi agli ottavi si sono un po’ complicati, ma il passaggio turno non sembra a rischio, proposto a 1.75, più avanti rispetto alla diretta avversaria per il secondo posto nel gruppo, l’Ajax, la cui qualificazione è a 2.00.