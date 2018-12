Più che appesa a un filo, la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League è appesa al Barcellona. Domani c'è l'ultimo match del girone B: nerazzurri in casa contro il PSV; i catalani, matematicamente primi, ospitano il Tottenham, che è a pari punti con l'Inter e vincendo passerebbe in ogni caso. Le quote giocano a favore della squadra di Spalletti. In primis perché i nerazzurri sono ampiamente favoriti, a San Siro l'«1» vola bassissimo, a 1,33, contro il 5,25 sul pareggio e l'8,75 per il colpo degli olandesi, ormai fuori dai giochi. In secondo luogo, gli Spurs dovranno fare i conti con il fattore Camp Nou: il Barça, nelle sfide di Champions, non perde davanti al suo pubblico da oltre 5 anni, l'ultimo ko risale al 1° maggio 2013. Violare il tempio blaugrana è una missione da 3,10 per gli uomini di Pochettino, la quota più alta è sul pareggio (a 4,00) mentre i catalani sono a 2,10. La bilancia delle quote pende a favore dei nerazzurri anche nella scommessa diretta su chi passerà il turno: Inter avanti a 1,45, Tottenham qualificato a 2,55.