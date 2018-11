Vincere o pareggiare per gli ottavi di finale, ma soprattutto non perdere per non rimettere tutto in discussione: l'di Lucianoscende in camponella splendida cornice di uno stadio Giuseppe Meazza tutto esaurito per la sfida contro ildi Ernesto, valida per la, la prima di ritorno. I nerazzurri sono reduci dal ko del Camp Nou ma hanno visto ilpareggiare sul campo dele non avvicinarsi troppo in classifica: due settimane dopo, a campi invertiti, le cose possono cambiare. Per questo i meneghini, al secondo posto a quota sei e a meno tre dal Barcellona stesso, primo a quota nove con tre vittorie su tre, hanno bisogno assoluto di fare punti se non vogliono vedere i catalani già qualificati e aritmeticamente al vertice ma soprattutto se non vogliono che il Tottenham si porti a tiro di schioppo alla vigilia della difficile partita di Wembley. Il numero 10 blaugrana Lionelmentre Spalletti si affida al capitano Mauro- L'Inter ha vinto solo due dei suoi 11 incontri con il Barcellona nelle competizioni europee (3 pareggi, 6 sconfitte) e ha perso gli ultimi due. Il Barcellona ha vinto sei volte contro l'Inter nelle competizioni europee, ma solo una di queste vittorie è arrivata a San Siro (4-2 nel settembre 1959 in Coppa delle Fiere). L'Inter non è riuscita a segnare in sei delle sette partite giocate contro il Barcellona in Champions League (1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte), segnando tre gol in totale. Il Barcellona non ha mai vinto nelle ultime quattro trasferte contro l'Inter nelle competizioni europee (3 pareggi, 1 sconfitta), perdendo l'ultima ad aprile 2010 (3-1 nella gara di andata delle semifinali di Champions League). L'Inter ha vinto solo una delle ultime otto partite contro avversarie spagnole in Champions League (3 pareggi, 4 sconfitte), anche se l'unica vittoria è stata proprio contro il Barcellona (3-1 ad aprile 2010). Il Barcellona non ha mai perso nelle ultime 11 partite della fase a gironi della Champions League (9 vittorie, 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata in nove di queste. Solo una delle ultime 20 partite dell'Inter in Champions League è finita in pareggio (1-1 contro il Trabzonspor nel novembre 2011), a fronte di dieci vittorie e nove sconfitte. il centrocampista del Barcellona, ​​Philippe Coutinho, ha partecipato a 10 gol nelle sue sette partite in Champions League (sei gol e quattro assist). Solo Edin Dzeko (14) ha effettuato più tiri da fuori area rispetto all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi (11) in Champions League in questa stagione. Il Barcellona giocherà questa partita senza Lionel Messi a causa di un infortunio - escludendo i gol su autogol, l'argentino ha segnato nove degli ultimi 13 gol della squadra blaugrana in trasferta in Champions League.Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icarditer Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Coutinho, Suarez, Dembelé. ​