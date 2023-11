Inter e Napoli preparano l'assalto decisivo agli ottavi della Champions League. Sia i nerazzurri sia i campioni d'Italia sono partiti molto bene e già alla vigilia della quarta giornata il traguardo della qualificazione appare alla portata delle squadre di Inzaghi e Garcia: nel primo caso le quote per il passaggio del turno sono già chiuse, nel caso del Napoli almeno il secondo posto nel Gruppo C è a 1.05. Mercoledì 8 novembre le due italiane dovranno comunque tenere alta la concentrazione e non sottovalutare le rispettive avversarie. Nel Gruppo D l’Inter è prima con 7 punti insieme alla Real Sociedad, mentre sono già staccate il Salisburgo a 3 punti e il Benfica ancora fermo a 0: Lautaro Martinez e compagni sfideranno in trasferta gli austriaci, con le quote ben promettenti visto che il segno 2 è proposto a 1.60, contro il pareggio a 4.25 e il successo per il Salisburgo a 5.50. La squadra di Gerhard Struber è prima nella Bundesliga austriaca, ma nel match di San Siro ha perso 2-1. Gara da non fallire anche per il Napoli. I partenopei se la dovranno vedere con l’Union Berlino, squadra in crisi nera con appena 6 punti in 10 giornate di Bundesliga e in Champions finora ha sempre perso. Nel Gruppo C Di Lorenzo e compagni sono secondi a 6 punti dietro al Real Madrid (a punteggio pieno), mentre al terzo posto c’è il Braga (3 punti). Al Maradona il Napoli potrebbe quindi spingere sull’acceleratore: il segno 1 vale quota 1.42, il pareggio è a 4.70, mentre il successo dei tedeschi è a 8.25.