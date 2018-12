Atletico Madrid Tottenham Liverpool Schalke 04 Lione Ajax

Lavince e convince anche contro loe sul sintetico di Berna il club bianconerohiudendo al primo posto davanti al, che passa come seconda del girone, Valencia, retrocessa in Europa League, e proprio lo Young Boys che abbandona le competizioni europee.Un passaggio del turno da prima della classe che, però, rischia di essere complicato in vista degli ottavi proprio dal flop europeo di Inter e Napoli. Nel "Round of 16", infatti le formazioni della stessa nazione non possono affrontarsi fra di loro e il passaggio del turno di Inter e Napoli avrebbe agevolato e non poco il sorteggio dei bianconeri che, invece, rischiano ora un accoppiamento complicato con Tottenham e Liverpool che vanno ad inserirsi nel novero delle rivali più complicate che potrebbero uscire dall'urna di Nyon.Il, in particolare, si uniscenegli accoppiamenti più complicati possibili. Il, anche in virtù del doppio scontro della passata stagione, si ferma un gradino al di sotto, mentre più alla portata di Ronaldo e compagni sono. Solo 6 opzioni possibili perché la Juventus non potrà affrontare né la Roma (in quanto italiana) né il Manchester United uscito dal girone dei bianconeri.