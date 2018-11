Il ko di Wembley ha scombussolato i piani dell’Inter, che perdendo con il Tottenham ha rimandato all’ultima giornata il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. A dare una mano ai nerazzurri - che in casi di arrivo a pari punti con gli Spurs rimarrebbero fuori - è il calendario dell’ultima giornata che vede gli inglesi giocare al Camp Nou contro il Barcellona, dove i blaugrana, in Europa, non perdono dal 2013, mentre la squadra di Spalletti in casa con il Psv. Un incrocio che privilegia i nerazzurri nelle previsioni sulle qualificazioni: sul tabellone Snai l’Inter mantiene un sensibile vantaggio sugli avversari. I nerazzurri agli ottavi, riferisce Agipronews, sono un’opzione a 1,45 secondo gli analisti, mentre il passaggio del Tottenham sale a 2,55.