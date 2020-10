Secondo giro in Champions League. Dopo il buon bilancio della prima giornata della fase a gironi, con le vittorie di Juventus, Atalanta e Lazio e il pareggio dell'Inter, le squadre della Serie A tornano protagoniste nella massima competizione continentale. Martedì 27 ottobre alle 18:55 i nerazzurri di Conte cercano riscatto in casa dello Shakhtar Donetsk: l'Inter sfida la squadra leader del gruppo B e il segno «2» vale quota 1,82. La formazione ucraina non può però essere sottovalutata, sopratutto dopo il successo di Madrid contro il Real: sia il segno «1» che il pareggio sono proposti a 4,00. Alle 21:00 va in scena Atalanta - Ajax. I bergamaschi hanno battuto il Midtjylland all'esordio e contro gli olandesi (clamoroso successo per 13-0 nell'ultimo turno di Eredivisie contro il Venlo) sono favoriti. Il segno «1» è su Betaland a 1,79. Visto il potenziale offensivo delle due squadre il «No Goal» è a quota 3,05. Il big match va in scena di mercoledì alle 21:00: Juventus - Barcellona mette a confronto le due squadre più forti del gruppo G. La squadra di Pirlo è pronta per affrontare i blaugrana? Messi e Pjanic un po' fanno paura e sulla lavagna Betaland regna l'equilibrio. Segno «1» a 2,65, mentre il «2» è a 2,60. Non sarà facile neanche per la Lazio contro il Club Brugge. Battuto il Borussia Dortmund, i biancocelesti di Inzaghi cercano il secondo colpo e il segno «2» in questo caso arriva a quota 2,40.