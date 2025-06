Champions: l'Italia resta ferma a 12 vittorie, la Francia sale a 2

Gianluca Minchiotti

39 minuti fa



La Champions League, il trofeo più ambito del calcio europeo per club, ha visto le squadre italiane scrivere pagine indelebili della sua storia. Dalle epopee degli anni '60 fino alla vittoria dell'Inter a Madrid nel 2010 contro il Bayern Monaco, il calcio italiano ha saputo imporsi sul tetto d'Europa per dodici volte con tre squadre diverse. Ripercorriamo insieme i trionfi delle nostre "magnifiche tre": Inter, Milan e Juventus, con i tabellini che hanno segnato la storia del calcio italiano nella massima manifestazione continentale per club, la Coppa dei Campioni/Champions League. In testa c'è la Spagna con 20 vittorie, seguita dall'Inghilterra con 15, l'Italia è a 12 e la Germania a 8. Con il primo successo del Paris Saint Germain, la Francia sale a 2.