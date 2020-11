Dopo quattro giornate di Champions League è magrissimo il bottino dell’Inter, ultima del Gruppo B con soli 2 punti. La squadra di Conte non ha ancora mai vinto una gara in Europa e si trova ora a un bivio: o vince contro il Borussia Mönchengladbach o sarà eliminata. I 6 punti nelle prossime ultime due partite sono quindi d’obbligo - anche se potrebbero non bastare per qualificarsi – e secondo gli esperti, si legge in una nota, i primi 3 possono arrivare dalla trasferta in terra tedesca anche se il Monchengladbach ha perso una sola partita nelle ultime tredici e, vincendo, approderebbe aritmeticamente agli ottavi. L’Inter però non ha scelta e deve vincere, le quote dicono che può farcela, a 2.15, la vittoria dei padroni di casa vale 3.10 mentre il pareggio è a 3.75. Anche gli scommettitori danno fiducia alla squadra di Conte, l’85% ha puntato infatti sulla vittoria interista. La strada verso la qualificazione è tutta in salita, oltre a vincerle tutte infatti, l’Inter dipende dai risultati delle altre: ecco perché la quota per il passaggio agli ottavi è proposta a 5.00. Dopo la doppietta dell’andata, Lukaku può essere di nuovo decisivo, a 2.00, ma occhio anche a Lautaro Martinez, reduce dall’ottima prova con il Sassuolo, la cui rete è offerta a 2.50. Sorride invece l’Atalanta che, dopo aver espugnato l’Anfield Road vincendo 2 a 0 con il Liverpool, guarda ora con fiducia al proseguo dell’avventura in Champions. La Dea ospita i danesi del Midtjylland, già eliminati, e ha buone chance di portarsi a casa i tre punti per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata contro l’Ajax. Il pronostico è infatti a senso unico, i

nerazzurri comandano a 1.19, l’impresa danese vale ben 13 volte e mezzo la posta, difficile anche il pareggio, a 7.50. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 sono certi del successo degli uomini di Gasperini. La qualificazione agli ottavi dei nerazzurri sembra in cassaforte, a 1.40, anche se l’Atalanta dovrà “accontentarsi” del secondo posto visto che il Liverpool è saldamente favorito come vincente del girone, a 1.22. L’impresa della Dea di arrivare prima non è comunque impossibile, a 9.00. Ilicic, già a segno all’Anfield, è in netta ripresa e partirà quindi titolare, con ottime chance di andare ancora a segno: la sua rete è a 2.00, la doppietta sale a 6.25.