Obiettivo quarti di finale di Champions: Inter-Porto è una tappa fondamentale per la stagione dei nerazzurri che in campionato si sono fatti scappare il Napoli. Mercoledì 22 febbraio, ore 21:00, a San Siro, Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a far valere i pronostici che danno l’Inter favorita e vincente a quota 1,78 sulla lavagna scommesse, contro il pareggio a 3,60 e il segno 2 a 5,00 volte la posta. L’avversario è comunque da non sottovalutare visto che nella fase a gironi ha chiuso al primo posto davanti a Club Brugge, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Nella Primeira Liga portoghese i Dragões di Sergio Conceiçao sono secondi in classifica dietro al Benfica e hanno vinto le ultime cinque partite. Sono quattro i precedenti tra le due squadre, nelle stagioni 2004/05 e 2005/06, con i nerazzurri che prima si sono imposti negli ottavi di finale, mentre nella Champions League successiva ai gironi ci fu una vittoria a testa. Tuttavia negli ultimi anni la squadra portoghese si è costruita la fama di bestia nera delle italiane eliminando la Juventus nella Champions League del 2021, la Roma nel 2019, il Napoli di Benitez nell’Europa League del 2014, la Lazio nelle semifinali della Coppa Uefa del 2003. Il 19 ottobre il Porto ha inoltre battuto in casa il Milan ai gironi. In chiave passaggio del turno l’Inter è sempre davanti e la qualificazione ai quarti di finale vale 1,55, mentre l’eliminazione è proposta a 2,25.