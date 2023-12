L'Inter si prepara ad affrontare un sorteggio complicato in Champions League, ma i bookmaker sono convinti: può giocarsela fino alla fine. I nerazzurri hanno chiuso il loro girone al secondo posto, e rischiano così di dover affrontare una favorita per il titolo già agli ottavi di finale. La seconda finale consecutiva non è però impossibile per Inzaghi, offerta a 10, mentre il quarto trionfo nella propria storia paga 15 volte la posta. Anche il Napoli di Walter Mazzarri sogna una cavalcata trionfale dopo i quarti di finale dell'ultima stagione: una vittoria del trofeo si gioca a 30, mentre un approdo in finale è visto a 15, con la semifinale a 7,50. La Lazio di Maurizio Sarri, qualificatasi in anticipo per gli ottavi, sogna il passaggio ai quarti proposto a 3,50. La favorita per il torneo è il Manchester City, per cui uno storico bis è proposto a 3,25, mentre il Bayern Monaco insegue a 5,50. Il Real Madrid, eliminato in semifinale a maggio, vede un altro titolo a 6.