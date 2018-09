Dopo sei anni, l’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League. Un ritorno che si preannuncia complicato, sia per l’attuale condizione dei nerazzurri – una sola vittoria in campionato in 4 giornate - che per il girone di ferro che gli è capitato in sorte. Gli uomini di Spalletti infatti, dovranno vedersela nel Gruppo B con il Tottenham, il Barcellona di Messi e il Psv campione d’Olanda. Si comincia subito in salita dunque, a San Siro arrivano gli Spurs di Pochettino. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la gara è incerta: quote vicine con i nerazzurri a 2.80 e gli inglesi leggermente avanti, a 2.60. Il pareggio vale 3.25. Gli scommettitori dicono Tottenham, gli Spurs hanno ottenuto il 50% delle preferenze, nel successo dell’Inter crede il 38%. La qualificazione della squadra di Spalletti è sì difficile, ma non impossibile, proposta a 2.25. L’accoppiata favorita del Gruppo B è però Barcellona – Tottenham, a 1.72, mentre per l’impresa dell’Inter di “rubare” il posto agli Spurs e qualificarsi con gli spagnoli, si sale a 3.00.