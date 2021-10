. 0-1 con il Real Madrid e 0-0 con lo Shakhtar per i nerazzurri, che non hanno ancora mai segnato e cercano i tre punti per provare a superare le Merengues. Occhio però, perché lo Sheriff sa come si vince contro le big e meno di un mese fa ha sbancato il Bernabeu vincendo 2-1 dopo il 2-0 contro la squadra di De Zerbi. Sei punti e primo posto nel girone per la sorpresa di questa Champions, alla quale l'Inter proverà a rovinare la serata.- Non ci sono precedenti tra le due squadre,. Nella conferenza della vigilia Simone Inzaghi ha parlato di una squadra arrabbiata e con la voglia di invertire un trend che la vede eliminata ai gironi nelle ultime tre edizioni. Non convocato Calhanoglu, Inzaghi lancia Vidal insieme a Brozovic e Barella con Dumfries e Perisic sulle fasce. In attacco torna Lautaro dal primo minuto vicino a Dzeko, Dimarco nei tre di difesa insieme a Skriniar e de Vrij.Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; A.Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.: Vernydub.