La “fame” nerazzurra contro la tranquillità di un Barcellona già sicuro del primo posto: situazioni opposte che, in vista dell'ultimo turno del girone di Champions in programma domani a San Siro, generano un pronostico tutto in favore dell'Inter, che comunque può qualificarsi con ogni risultato, a patto che il Borussia Dortmund (a pari punti ma con lo scontro diretto sfavorevole) non faccia di meglio contro lo Slavia Praga. Le quote Champions collocano il segno «1» a bassa quota, appena 1,63. Una situazione anomala per il Barcellona, abituato a giocare da favorito e sconfitto una sola volta nelle ultime 33 partite della fase a gironi di Champions. La vittoria dei catalani, che si annunciano senza Messi e altri titolarissimi, è data a quota robusta, 4,60, mentre il pareggio vale poco meno, 4,35. Inter-Barcellona è uno dei grandi classici europei: il bilancio complessivo a San Siro parla di una vittoria dell'Inter, due pareggi e nessun successo blaugrana. La sfida più recente risale appena a 13 mesi fa e terminò in parità (1-1). Indimenticabile il 3-1 nerazzurro che il 20 aprile 2010 dette una grande spinta alla squadra di Mourinho verso una finale di Champions che poi avrebbe vinto con il Bayern: un risultato identico domani è dato a 11,25. ​Fra i possibili bomber, occhio a Lautaro Martinez e alla sua “velocità”: quattro delle sue cinque reti nel girone sono arrivate nella prima mezz'ora e hanno sbloccato il risultato. La scommessa sull'argentino di nuovo primo marcatore vale 4,50.