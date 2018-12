Ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sulla lavagna Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, sono pronte le quote per le partite che riguardano le quattro squadre italiane, come si legge in una nota. Due partite si disputeranno questa sera. Al Meazza”la superfavorita Inter (a 1,35) ospiterà gli olandesi del PSV (a 8,50). Nel girone è primo, e già qualificato, il Barcellona che riceverà gli inglesi che sono a pari punti con i nerozzurri ma la squadra di Pochettino è in vantaggio su quella di Spalletti per differenza reti negli scontri diretti.