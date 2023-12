Tre punti per chiudere, da prima, il girone di Champions League in attesa del sorteggio che decreterà, lunedì 18 a Nyon, la rivale degli ottavi di finale. L’Inter ospita, nel fortino di San Siro, una Real Sociedad che ha a disposizione due risultati su tre ma consapevole che i nerazzurri sono in un periodo di forma strepitoso. I ragazzi di Simone Inzaghi, per gli esperti, sono favoritissimi a 1,60 contro il 5,50 dei baschi mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Oyarzabal e compagni, tra l’altro, devono sfatare un tabù: in quattro trasferte europee contro formazioni di Serie A, la Real ha rimediato appena un pareggio a fronte di 3 sconfitte. Il Goal, a 1,78, è un’opzione concreta al pari di un Ribaltone, offerto a 7,25. Entrambi i tecnici potrebbero dover ricorrere ai cambi per sbloccare la sfida: un goal dalla panchina si gioca a 2,50. Già decisivo all’andata, Lautaro Martínez sogna di fare festa anche di fronte al proprio pubblico: il Toro, primo marcatore, è in quota a 4,60 mentre vederlo segnare in entrambi i tempi pagherebbe 15 volte la posta. Attenzione poi a Henrikh Mkhitaryan visto che un suo goal da fuori area è dato a 20. La Real Sociedad si affida al suo uomo simbolo, Mikel Oyarzabal: la rete del capitano basco è a 4,50. Il Napoli si affida alla storia e alla spinta del Maradona, imbattuto in casa con 5 vittorie e 1 pareggio contro le formazioni lusitane, per centrare gli ottavi di Champions League. Alla formazione di Mazzarri basta un pareggio per tornare tra le migliori sedici d’Europa contro un Braga a cui, invece, serve l’impresa dovendo vincere con due gol di scarto. Gli esperti vedono il successo dei campioni d’Italia a 1,45 rispetto al 6,50 dei portoghesi mentre il pareggio è in quota a 4,75. L’Over, a 1,67, si fa preferire all’Under, a 2,25: inoltre un risultato esatto di 3-1, è offerto a 11,50 per il Napoli mentre pagherebbe 60 volte la posta il punteggio che qualificherebbe il Braga. Il VAR potrebbe diventare protagonista, a 3,00, mentre si sale fino a 5,00 per vedere un cartellino giallo sventolato a uno tra Walter Mazzarri e Artur Jorge. Victor Osimhen è ancora alla ricerca del primo gol europeo della stagione, impresa offerta a 1,80. Potrebbe essere però anche la serata di Giacomo Raspadori: un gol o un assist per l’attaccante della Nazionale si gioca a 1,67. L’uomo più pericoloso dei portoghesi rimane Simon Banza, 13 gol e 4 assist in stagione: una rete al Maradona è in quota a 4,50.