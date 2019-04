Punto. Lo vogliono tutti, ci spera ognuno. Dai piani alti a quelli bassi. Forse, l'unico posto in cui non risiede questo desiderio, è proprio il cuore dei tifosi bianconeri. Che agli incubi non hanno mai fatto caso, ma che ai vecchi ricordi si legano in modo quasi viscerale. Le Champions degli ultimi anni, in questo senso, e il Barcellona nel specifico, potrebbero essere il traino perfetto per una super rivincita. Poi c'è Messi contro Ronaldo. Anzi, riformuliamo: ci sono soprattutto Cristiano contro Leo.