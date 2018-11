Vicinissime alla qualificazione Juventus e Inter, in campo rispettivamente domani e dopodomani. Sia ai bianconeri che ai nerazzurri basta un pareggio per andare matematicamente avanti. La squadra di Allegri dovrà ottenerlo in casa contro il Valencia, a fronte di un pronostico nettamente a favore (vittoria a 1,40, segno «X» a 4,50, spagnoli proposti a 8,25). Più difficile il compito dell'Inter, sfavorita a Londra contro il Tottenham, sul quale però ha tre punti di vantaggio: inglesi a 1,75, pari a 3,85, blitz nerazzurro a 4,50.