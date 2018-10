La seconda giornata della fase a gironi della Champions League è ormai alle porte. Si parte con la Juventus che nel tardo pomeriggio ospiterà all’Allianz Stadium gli svizzeri dello Young Boys. In cerca del bis dopo la vittoria contro il Valencia, i bianconeri puntano soprattutto alla nona vittoria consecutiva. Betaland.it, si legge in una nota, quota la vittoria della vecchia signora a 5.20 con Dybala o Mandzukic come primo marcatore. Gli svizzeri rispondono con almeno un goal nei 90 minuti a 2.75. Ultima chiamata in Champions League per il Napoli che domani al San Paolo riceve il Liverpool, favorito a 2.13. Ma la squadra di Klopp dovrà comunque tenere d’occhio Insigne che gioca sempre di più sotto porta e conta già 5 reti in 7 gare di campionato: una sua rete è quotata a 3.15.