Di tutt’altra pasta, perlomeno in termini di quote, gli impegni delle italiane che giocano al martedì in Champions. La Juventus vola all’Old Trafford per giocare contro un Manchester United non proprio al top della forma (ha centrato solo un successo nelle ultime sei gare): il «2» che lascerebbe i bianconeri a punteggio pieno è proposto a 2,35, si sale a 3,20 per il pareggio e a 3,15 per i tre punti alla squadra di José Mourinho. La Roma, invece, può riscattarsi davanti ai propri tifosi dopo il disastroso ko interno con la Spal. I giallorossi affrontano il CSKA di Mosca, primo nel girone G con 4 punti, e possono scavalcarlo con un successo dato a 1,35 appena. A 5,00 il segno «X» mentre il blitz russo sale fino a 8,00.