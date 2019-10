Dopo aver conquistato il primo posto in campionato, la Juventus vuole blindare il primato anche nel girone D di Champions League che si gioca con l’Atletico Madrid. Nella sfida casalinga della terza giornata contro il Lokomotiv Mosca, i bianconeri possono fare un passo avanti e hanno il pronostico tutto dalla loro parte. Il successo dei bianconeri si gioca a un rasoterra 1.20, contro quota 15.00 per l’impresa dei russi allo Stadium. Alta anche la quota pareggio, a 6.25. Plebiscito tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sulla vittoria juventina. Punto fermo in attacco, Cristiano Ronaldo, sempre a segno nelle 5 partite giocate all'Allianz Stadium: la sua rete nei 90 minuti è proposta a 1.65, a 3.70 sia la sua prima che la sua ultima marcatura nel match. Accanto a lui, ancora Higuain, in gol a 2.20. Nel Gruppo D, la Juventus comanda insieme all’Atletico Madrid, ma i bookmaker favoriscono i bianconeri per la vittoria del girone, a 1.40, a 2.75 il primato dei Colchoneros.