E' uno dei temi centrali nel panorama calcistico europeo, come spiega Calcio&Finanza nella sua analisi: "Il CIES ha analizzato i conti di 12 top club europei (Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Juventus e Inter) in un arco di tempo di 5 stagioni. Secondo le rilevazioni del CIES, tra la stagione 2013-2014 e la stagione 2017-2018, i 12 club analizzati hanno ricevuto dalla Uefa un totale di 2,9 miliardi di euro, un aumento dell’81% rispetto al valore di 1,6 miliardi registrato nel precedente quinquennio. In questo stesso periodo, con 405,8 milioni di euro, la Juventus è il club che ha ricevuto il maggior importo individuale seguito dal Real Madrid (che ha vinto quattro volte la Champions League) e Paris Saint-Germain".