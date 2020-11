La Juventus vola agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo grazie a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La vittoria in rimonta contro il Ferencvaros ha portato i bianconeri a 9 punti, a tre lunghezze di distanza dal Barcellona, con cui la prossima settimana proveranno a giocarsi il primato del gruppo G. Al momento, secondo i betting analyst la possibilità di vedere la Vecchia Signora in testa nel girone, riporta Agipronews, è offerta a 6,50, contro l’1,10 dei blaugrana, inarrestabili con quattro vittorie in altrettante partite. L’unica chance per la Juventus sarà vincere sia contro la Dinamo Kiev nella prossima giornata che in goleada contro Messi e compagni che si sono imposti per 2-0 allo Stadium nella partita d’andata.