Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi della fase a gironi della Champions League: ​ ​"E' stato un buon sorteggio, difficile come sempre. Sono fiducioso per la mia squadra, non vedo l'ora di giocarla. L'inizio della stagione è sempre duro. Abbiamo un nuovo sistema, nuovo allenatore e giocatori. Siamo in una buona posizione, abbiamo vinto la prima partita. La Champions non è semplice, ci sono tante grandi squadre come Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Atletico, Manchester City. Non vedo l'ora di giocare, faremo bene in questa stagione".