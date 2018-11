L'ultima volta che ha segnato un gol in Champions League ha fatto fuori la Juventus con un rigore. Domani, segnando contro il Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe regalare ai bianconeri la matematica certezza del primo posto nel Girone H. Gli analisti di Stanleybet.it puntano sul gol dell'ex per la sfida di domani sera allo Stadium: CR7 è il favorito nelle scommesse sulle marcature, a 1,80. Ma c'è di più: si punta anche sull'accoppiata "Ronaldo Gol" Juve vincente, possibilità, quest'ultima, data 2,61. Oltre al digiuno in Champions, CR7 non ha ancora timbrato il cartellino direttamente su punizione: segnare da calcio piazzato fa salire la scommessa a quota 6,00.