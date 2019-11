Tornano le emozioni di Champions per le quattro squadre italiane. Situazione comoda solo per la Juventus e per il Napoli che nelle prime quattro giornate hanno raccolto un buon bottino, mentre Atalanta e Inter sono in difficoltà. I bianconeri hanno già in mano la qualificazione e stasera potrebbero ipotecare il primo posto. A Torino arriva l’Atletico Madrid di Simeone per una sfida ricca di fascino visti i precedenti e la squadra di Sarri, dopo il 2-2 in Spagna, è favorita a 2,25, come si legge in una nota di Agipronews. Colchoneros a 3,50, mentre il pari (risultato comunque positivo per i bianconeri) si gioca a 3,15. Il Napoli parte per Liverpool con una situazione comoda in classifica (è secondo con 8 punti), ma anche con le tante tensioni all’interno dello spogliatoio. I Reds di Klopp sono pronti a vendicare il ko del San Paolo per un segno «1» a 1,40. Difficile il pareggio a 5,00, mentre il successo che porterebbe serenità tra gli azzurri vale 7,50. L’Atalanta ha un solo punto: deve vincere le prossime due partite contro Dinamo Zagabria e Shakhtar e sperare. I bergamaschi quindi devono superare i croati in casa per la quota di 1,56. Nello stesso girone il City dovrebbe battere lo Shakhtar a quota 1,16. Infine l’Inter, che dopo la rimonta subita in casa del Borussia deve assolutamente battere lo Slavia Praga: segno «2» a quota alta per la squadra di Conte a 2,15.