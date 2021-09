Verdetto pesante da bookmaker e scommettitori per la Juventus in versione Champions League. Gli infortuni di Dybala e Morata ricadono in maniera significativa sulle previsioni della sfida con il Chelsea di domani sera: nonostante il fattore Stadium, la quota sull'«1» di Allegri si gioca a 4,04, con i Blues favoriti a 1,95 e la «X» a 3,45. Pesante anche il dato sulle percentuali di gioco, con la Juve ferma al 24% delle preferenze. Quasi uno scommettitore su due ha invece puntato sul blitz di Tuchel, scelto nel 49% dei casi, mentre sul pareggio è andato il 27% delle giocate. Il Chelsea è in vantaggio anche per il primo posto nel gruppo H, a 1,47 contro il 2,58 della Juve, anche se la qualificazione bianconera alla seconda fase è ancora blindata a quota 1,05.