Ladi Andreaè chiamata alla serata più importante della propria stagione finora, nelin programma questa seraall'Allianz Stadium di Torino, contro ildi Sergioi bianconeri devono assolutamente recuperare la sconfitta dell'andata, anche se l'1-2 firmato Federico Chiesa offre numerose chance di passaggio ai quarti di finale. Servirà una vittoria, anche di misura, subendo però zero reti; con il 2-1 si andrebbe ai supplementari, mentre con più reti sarebbero i lusitani a qualificarsi. Ma soprattutto servirà una prestazione ben diversa rispetto all'andata, per agonismo, tecnica e concentrazione: le reti subite da Taremi e Marega non fanno dormire sonni tranquilli a Pirlo, che recupera per l'occasione Leonardo Bonucci e Arthur, al rientro dopo i problemi fisici. In campo dal 1' anche Cristiano Ronaldo, 4 gol finora, e Alvaro Morata, a quota 6. Il sorteggio per i quarti andrà in scena venerdì 19 marzo.- ​Le due squadre si erano già affrontate agli ottavi di Champions League nel 2017, ma la Juventus aveva già regolato i conti nella gara d'andata con i goal di Pjaca e Dani Alves, vincendo poi il ritorno in casa per 1-0. Il Porto dal canto suo può vantare un'altra eliminazione 'italiana' molto recente: la Roma, sempre negli ottavi di finale dell'edizione 2018/19.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.​Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega