Magari non vincerà la Champions League, ma dopo lo storico 4-1 al Bernabeu l'Ajax conquista un posto in primo piano nella massima competizione europea, ma anche nelle valutazioni dei betting analyst. La rimonta contro il Real Madrid sul campo è stata impressionante, e lo è altrettanto il salto fatto dai Lancieri nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa: solo 24 ore fa i biancorossi erano sprofondati a 150,00 sul tabellone 888sport.it, visto l'1-2 incassato nell'andata degli ottavi. Stamattina, dopo l'impresa, la quota è precipitata a 21,00, subito alle spalle della Juventus, al momento offerta a 16,00. In attesa delle partite di stasera, l'Ajax fa il vuoto anche nei confronti della Roma, data a 76 volte la posta.