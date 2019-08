L’andata si è chiusa sullo 0-0, un risultato che sulla carta premia l’Apoel. I ciprioti, all’Amsterdam Arena, avranno a disposizione due risultati su tre (il «2» e qualsiasi pareggio con gol) per superare i playoff di Champions League e approdare ai gironi, ma le previsioni degli analisti sono tutte dalla parte dell’Ajax, chiamato a vincere davanti al suo pubblico. Dopo aver dominato la gara della settimana scorsa, i Lancieri dominano il tabellone Snai, dove l’«1» è offerto appena a 1,18. L’ultimo precedente disputato in Olanda, nel 2014, si è chiuso sul 4-0 a favore dei biancorossi e per domani lo stesso risultato si gioca a 10,00. Altissime le quote per l’impresa dell’Apoel: il segno «X» vale 7,00, per il «2», riporta Agipronews, si arriva a 13,00, mentre la possibilità di andare a segno almeno una volta è a 1,90. Nelle scommesse sui marcatori vola Huntelaar, dato a 1,80 davanti al compagno di squadra Dolberg (1,87), mentre per la prima scelta è Pavlovic a 4,50.