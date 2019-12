Martedì sera alle 18.55 il Napoli ospiterà allo stadio San Paolo il Genk per la sfida relativa all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco la designazione arbitrale:



Group E



10 December 2019, 18:55 CET - Naples (Stadio San Paolo)



SSC Napoli (ITA) - KRC Genk (BEL)



Referee: Cüneyt Çakır (TUR)



Assistant Referee 1: Bahattin Duran (TUR)



Assistant Referee 2: Tarik Ongun (TUR)



Fourth Official: Halil Umut Meler (TUR)



Video Assistant Referee: Mete Kalkavan (TUR)



Assistant Video Assistant Referee: Ali Palabiyik (TUR)



UEFA Referee Observer: Jon Skjervold (NOR)



UEFA Delegate: Rotem Kamer (ISR)