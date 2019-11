L'obiettivo qualificazione è ancora complicatissimo, ma di certo nelle previsioni dei bookmaker il pareggio di ieri con il Manchester City ha aperto uno spiraglio all'Atalanta. Grazie all'1-1 con i Citizens e al 3-3 con cui Dinamo Zagabria e Shakhtar hanno chiuso il loro testa a testa, la squadra di Gasperini rimane matematicamente in corsa e compie un balzo non da poco nelle scommesse sul passaggio del turno: il pass per gli ottavi (servirà vincere le ultime due partite e sperare che il City non perda le sue) è crollato da quota 12,00 a 4,50, alla pari con i croati. Sarà invece più dura raggiungere lo Shakhtar, a 5 punti come la Dinamo ma in prima fila per la qualificazione, a 1,50.