Il gioco si fa duro per Lazio e Atalanta in Champions League. Dopo una lunga attesa i capitolini e i bergamaschi tornano sul palcoscenico europeo e lo fanno contro due big: Bayern Monaco e Real Madrid. Martedì 23 febbraio alle 21:00 scende in campo la squadra di Inzaghi, che contro i bavaresi deve sfidare il pronostico della vigilia. Già nel match d'andata all'Olimpico, si legge in una nota, i biancocelesti si giocano vincenti a 5,00, mentre il Bayern è bancato a 1,58. A 4,40 il pareggio. Atletico Madrid-Chelsea completa il palinsesto del martedì: grande equilibrio con gli spagnoli leggermente favoriti in casa a quota 2,65 e i londinesi che sono proposti a 2,65. Mercoledì tocca all'Atalanta, che non deve temere il confronto con il Real Madrid, anche perché è favorita nei pronostici della vigilia. Sulla lavagna scommesse Infatti in vista del match d'andata i bergamaschi possono credere al segno «1» proposto a 2,40, quota leggermente più bassa rispetto al «2» per i Blancos a 2,75. Meno equilibrio in Borussia M'Gladbach-Manchester City, con gli inglesi di Guardiola vincenti a quota 1,33. Online sulla lavagna scommesse anche le giocate sul passaggio del turno. Nonostante la sconfitta per 2-1 nel match d'andata la Juventus resta favorita contro il Porto a quota 1,60. Missione quarti molto più complicata per l'Atalanta, bancata a 2,40 contro il Real Madrid, mentre contro il Bayern Monaco campione d'Europa alla Lazio serve un miracolo bancato a 5,75.