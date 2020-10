La doppietta di Zapata dà un nuovo slancio al cammino di Champions League dell’Atalanta. Sotto di due gol, i nerazzurri hanno recuperato contro l’Ajax grazie alla performance del colombiano, conquistando un punto prezioso che in quota vale un grosso passo avanti verso la seconda fase. Sul tabellone, la qualificazione di Gasperini e i suoi agli ottavi si gioca ora a 1,40, in netto vantaggio proprio sugli olandesi, scivolati a 2,75. Tutto da giocare, sebbene ben più in salita, il primo posto nel gruppo D, al momento di totale appannaggio del Liverpool. Dopo la vittoria con il Midtjylland, i Reds sono a punteggio pieno e, come riporta Agipronews, la vittoria del girone è data a 1,30. Decisivo sarà proprio il confronto con i bergamaschi, il cui primo posto in questo momento è offerto a 3,50.