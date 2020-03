Ha raggiunto i quarti di Champions League dopo essere stata a un passo dall'eliminazione nella fase a gironi. Il sogno europeo dell'Atalanta continua grazie al doppio successo sul Valencia e anche se il cammino si farà ancora più difficile, i betting analyst non escludono altri colpi di scena. La quota per l'arrivo dei nerazzurri in semifinale è sostanziosa ma non impossibile sul tabellone, dove l'impresa è data a 3,75. All'orizzonte, seppure remotissimi, anche scenari ancora più gloriosi: l'approdo in finale pagherebbe 11,00, la conquista della coppa sarebbe un miracolo da 22 volte la posta, secondo Agipronews.