L'urna di Nyon consegna all’Atalanta l'avversaria che tifosi e addetti ai lavori si aspettavano per gli ottavi di Champions League 2020/21: il Real Madrid, squadra di blasone e grande fascino, ma meno impossibile da battere del Bayern Monaco, come testimoniano i recenti scivoloni in Europa contro lo Shakhtar Donetsk, battuto dalla Dea proprio un anno fa. Il calcolo delle probabilità e la speranza di scontrarsi contro una Big alla portata aveva fatto sperare il popolo bergamasco di pescare il bussolotto del Real Madrid di Zidane e Benzema. Unico rammarico, non poter giocare nel tempio del Santiago Bernabeu, come ricordato da mister Gian Piero Gasperini, chiuso per lavori di ammodernamento. Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri.



FORMAZIONE (4-3-3): Courtois; Carvajal,Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modrić, Ødegaard; Benzema Vázquez, Rodrygo. All. Zidane.





STELLA: Karim Benzema è diventato il giocatore straniero con più presenze con la camiseta blanca del Real, entrato nella storia del club per aver superato la bandiera Roberto Carlos. L'attaccante, in Spagna dal 2009, ha centrato questo traguardo con la vittoria sull'Atletico Madrid. Soprannominato Karim The Dream, il classe 1987 vanta 528 presenze con la maglia del Real, condite da ben 257 gol realizzati e 138 assist. Tra cinque giorni spegnerà 33 candeline da leader degli spagnoli. Il record di presenze per un giocatore straniero delle merengues era del terzino brasiliano Roberto Carlos, fermo a 527.



CAMMINO: ha già affrontato un'altra nerazzurra italiana, l'Inter di Conte, che ha strapazzato e contribuito ad eliminare dal girone B. Il Real ha però iniziato il cammino di Champions in salita, perdendo con lo Shakhtar Donetsk per 2-3 e ottenendo solo un punto con il Borussia Mönchengladbach (2-2). Proprio l'Inter gli ha permesso di raggranellare 6 punti, imponendosi sui nerazzurri per 3-2 prima e 0-2 poi. Dopo un altro passo falso con lo Shakhtar (2-0), è arrivata la tanto attesa vittoria col Borussia (2-0) che le ha permesso di raggiungere la vetta del girone B a quota 10 punti, laureandosi in prima fascia. Attenzione però, l'Atalanta ha collezionato 1 punto in più seppur in seconda fascia, 11, e contro avversari ben più ostici quali Ajax e Liverpool...



PRECEDENTI: non c’è nessun precedente tra le due formazioni.