La posta in palio è molto alta. Si gioca per superare il turno di Champions ed accedere ai quarti di finale. Grande attesa su entrambi i fronti, si legge in una nota, per Real Madrid - Atalanta, match in programma stasera martedì 16 marzo alle 21, il ritorno degli ottavi di finale. Una gara tutta da seguire, tutt’altro che decisa nonostante i padroni di casa partano avvantaggiati dopo l’1-0 conquistato nella gara d’andata di due settimane fa a Bergamo. La Dea ha dimostrato sinora di essere avversario temibile ed imprevedibile e tutto può succedere. Deve vincere e segnare due reti per passare il turno. Col minimo vantaggio, invece, si aprirebbero le porte dei supplementari. Il Real Madrid, vuoi per il maggiore tasso tecnico, vuoi per il risultato dell’andata, parte con i favori del pronostico. Dopo il posticipo del Barcellona di ieri, i blancos, allenati da Zinedine Zidane sono di nuovo terzi in classifica, sempre a sei lunghezze dalla capolista Atletico. Il tecnico ritrova peso in attacco con il rientro di Karim Benzema che farà coppia con Rodrygo e potrà anche disporre in difesa di Sergio Ramos. Dovrà rinunciare, invece, agli infortunati Odriozola, Mariano e Carvajal oltre al talento Casemiro fermato da una squalifica. L’Atalanta, dal canto suo, non ha nulla da perdere e si prepara a dare battaglia in un palcoscenico da sogno e teatro di epiche sfide. In serie A i nerazzurri hanno superato agilmente lo Spezia e sono in corsa per un piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League. Gli uomini di Gasperini hanno, insomma, le armi giuste per sorprendere il Real, visto il risultato dell’andata pesantemente condizionato dall’espulsione di Freuler squalificato dopo il rosso rimediato in gara 1. In chiave tattica, restano indisponibili Hateboer e Sutalo, mentre è in dubbio fino all’ultimo la convocazione di Djimsiti che potrebbe non far coppia in difesa con Toloi e Romero. In attacco Pasalic potrebbe essere schierato sin dal fischio d’avvio per dare manforte al tandem Muriel-Zapata. Gli analisti vedono favorito ma non troppo il Real Madrid e quotano l’1 alto a 2,25 mentre il successo dell’Atalanta è in lavagna a 2,95, con il segno X che moltiplica per 3.60.