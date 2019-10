Dopo l'ottava giornata di Serie A, torna la Champions League con il terzo turno della fase a gironi. Atalanta, Juve, Napoli e Inter sono attese da quattro sfide importanti. Ecco le quote per le partite che riguardano le quattro squadre italiane. Domani sera all'Etihad Stadium, si legge in una nota, sfida da sogno per l’Atalanta di Gasperini contro il Manchester City di Guardiola. La vittoria della squadra inglese, che guida il girone a punteggio pieno, è quotata a 1,22, il pareggio è a 7,25, il successo dei bergamaschi, con zero punti in classifica ma sfortunati nell’ultimo match contro lo Shakhtar Donetsk, vale 10 volte la posta. A Torino la Juventus riceverà la Lokomotiv Mosca. In lavagna i bianconeri sono favoriti e quotati a 1,20, la spartizione dei punti è a 6,50, il colpaccio dei moscoviti è a 13,00. Mercoledì le altre due partite. Sfida insidiosa, ma nelle quote equilibrata, quella che attende il Napoli a Salisburgo. Il blitz dei partenopei è quotato a 2,50, il pareggio a 3,70, l’affermazione degli austriaci a 2,60. L’Inter, avanti nelle quote, ospiterà il Borussia Dortmund. La vittoria dei neroazzurri, che permetterebbe l’aggancio al primo posto, è quotato a 2,35, il pareggio è a 3,45, il successo dei tedeschi vale tre volte la posta.