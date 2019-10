Vittoria importantissima per l'Inter, che con il 2-0 al Borussia Dortmund torna in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Cruciale sarà la sfida di ritorno con i tedeschi, a inizio novembre, ma intanto nelle scommesse sul passaggio del turno arriva un netto balzo in avanti dei nerazzurri: rispetto al 2,40 offerto dopo il ko con il Barcellona, la quota dell'Inter è passata a 1,85 sul tabellone, alla pari proprio con il Dortmund, che però partiva da 1,40. Blindato, invece, il primo posto del Barça, dato appena a 1,12.