Con un campionato dove il massimo obiettivo appare ormai quello di preservare il secondo posto, l'Inter arriva agli ottavi di Champions League con la consapevolezza di non poter sbagliare. A San Siro arriva il Porto, avversario sicuramente più semplice da affrontare rispetto ad altri, ulteriore motivo per cui la formazione di Simone Inzaghi non può permettersi passi falsi. I betting analyst vedono avanti i nerazzurri per la vittoria nella sfida d'andata, offerta a 1,73, mentre il successo esterno dei portoghesi paga 5 volte la posta. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 3,60. L'Under prevale a 1,68, mentre un esito con almeno tre reti è più alto a 2,05. Avanti anche il No Goal, a 1,73, contro il Goal a 1,98. Tra i risultati esatti, in pole c'è l'1-0 in favore dell'Inter a 6, seguito dall'1-1 a 6,50. Il 2-0 paga invece 7 volte la posta. A segno solo nel 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona, Lautaro Martinez cerca un altro gol in Champions League in quella che è fin qui una stagione ad altissimo livello. La rete dell'argentino vale 2,75 la posta, mentre una doppietta è vista a 10. Dall'altra parte occhio a Taremi, il cui gol è proposto a 4,75.