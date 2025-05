Champions, la finale PSG-Inter: dove vederla in chiaro

AFP via Getty Images

Sabato prossimo,, l’scenderà in campo per disputarenel giro di tre stagioni, con l’obiettivo di sollevare il trofeo per la quarta volta nella sua storia.- Dopo la sconfitta contro il Manchester City nel 2023, questa volta i nerazzurri affronteranno il, che non ha mai conquistato la Champions League nella sua storia. LasaràSky ha deciso di trasmettere l’incontroLa pay-tv di Comcast non cederà dunque i diritti della sfida ad un’altra emittente, ma come accaduto per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona aprirà le porte del big match al suo canale in chiaro

Per quanto riguarda questa sfida, la trasmissione in chiaro è contemplata dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese. Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” è inserita infatti anche la finale di Champions League, solamente qualora preveda la presenza di almeno una squadra italiana.