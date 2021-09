Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. E' questo il bilancio delle italiane nella seconda giornatas di Champions League. Nel gruppo H la Juventus, dopo il successo contro i campioni d’Europa del Chelsea, secondo gli esperti è diventata la favorita per la vittoria del gruppo H. I bianconeri si trovano ora in quota a 1,80 contro l’1,90 dei Blues. Resta alle spalle del Manchester United, nonostante il primo posto provvisorio nel girone F, l’Atalanta di Gasperini. Il passaggio del turno dei bergamaschi da vincenti del girone si gioca a 2,75 mentre vale 1,75 il primato di Cristiano Ronaldo e compagni. Più attardato il Villarreal, in quota a 8. Il punto conquistato in due partite non sembra invece precludere il passaggio del turno all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, attualmente in coda al girone insieme allo Shakhtar, vengono proposti come vincenti del gruppo D a 4,50, ben dietro ad un Real Madrid netto favorito in quota a 1,25 anche dopo l’incredibile sconfitta casalinga con lo Sheriff Tiraspol. Il successo dei moldavi, dopo i 6 punti nei primi due match, si gioca a 12. Impresa quasi impossibile infine per il Milan, fermo ancora a 0 dopo le due sconfitte di misure contro Liverpool e Atletico Madrid. L’incredibile ribaltone di Ibra e compagni vale 26 volte la posta mentre i bookie vedono davanti il club inglese, a 1,33 rispetto ai madrileni dati a 3,50.